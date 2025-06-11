Mehtap Meral’den yeni şarkı

Sanatçı, söz yazarı ve yorumcu Mehtap Meral, dinleyicisini bu kez aşkın ihtimal ile gerçek arasında salındığı bir duygunun içine davet ediyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan Aşk Bir İhtimal, Ben Gerçek, 13 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.

Bu şarkı, hayalini kurduğumuz aşkların, güzelliklerin ve dokunamadığımız düşlerin büyüsünü sorgularken; gerçek varoluşun sesini yükseltiyor.

İhtimaller her zaman çekici olabilir. Ama bu şarkı hatırlatıyor: Var olmak, sevmek ve hissetmek – işte en büyük gerçek.

Mehtap Meral, güçlü sesi ve yalın yorumuyla bu kez çığlık çığlığa içimizi döküyor. Aşk Bir İhtimal, Ben Gerçek – yalnızca bir şarkı değil, bir iç ses, bir karşı koyuş.

Aşk bir ihtimal ben gerçek

Sen ovalarda aşkın yeri yüksek

Yorulunca korkma zor şey sevmek

Aşk bir ihtimal aşk bir ihtimal

Ben yolu biliyorum sen durakta

Birini bekliyorsan geçtim o sokaktan

Aşk belki rastlantı ben oradaydım

Belki biraz yordum haklıydın

Aşk bir ihtimal ben gerçek

Aşk bir ihtimal ben gerçek

Sen ovalarda aşkın gözü yüksek

Dağılınca korkma mucize sevmek

Aşk bir ihtimal aşk bir ihtimal

Söz-Müzik : Mehtap Meral