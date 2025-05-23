Mehmet Yılmaz Ak'tan çarpıcı açıklamalar!

İspanya’nın önde gelen dergisi Semana, yeni sayısında başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ı sayfalarına taşıdı ve ünlü oyuncuyla özel bir röportaj gerçekleştirdi.

*Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, seyahat etmeyi, kitap okumayı ve doğada olmayı çok seviyorum.

*Hayat, başkalarına yardımcı olduğumuzda ve gerçek ilişkiler kurduğumuzda anlam kazanıyor.

*Samimiyet, sevgi ve kişisel gelişim, benim için hayatın en kıymetli değerleridir.

*Kalbimin sesini dinledim; Uluslararası İlişkiler bölümünü bırakıp Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçtim.

*Çocukken oyuncu olma gibi bir hayalim yoktu; ancak sanata ve hikâye anlatımına duyduğum ilgi, zamanla beni oyunculuğa yöneltti.

*Resim yaparken gerçekten huzur buluyorum; duygularımı ve düşüncelerimi farklı bir yolla ifade etmemi sağlıyor.

*Mesleki zorlukları severim. Bu tempolu işin kendisi zaten başlı başına bir mutluluk kaynağı.

*Tutkulu ve meraklı biriyim. Hayatın ve yaratıcılığın farklı yönlerini keşfederken her zaman kendi değerlerime sadık kalmaya çalışırım.

*Hem karakterlerimle duygusal bağ kuran insanlardan hem de anlattığımız hikâyeleri seven izleyicilerden çok duygusal mesajlar alıyorum. İspanyol halkının sıcak ilgisi için gerçekten minnettarım.