Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.

Çiftin ayrılık haberi herkesi şok ederken, ikili adliyeye girişte ve çıkışta el ele poz vermişti.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Aslantuğ, Cem Davran, Şevval Sam, Celil Nalçakan, İsmail Saymaz ve Candan Tolga Işık'la bir araya geldi.

Oyuncunun, boşandıktan sonra sakal bıraktığı görüldü.