Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi! 09.08.2023 22:10 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'un değişimi şok etti! İşte detaylar... Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı. Çiftin ayrılık haberi herkesi şok ederken, ikili adliyeye girişte ve çıkışta el ele poz vermişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen Aslantuğ, Cem Davran, Şevval Sam, Celil Nalçakan, İsmail Saymaz ve Candan Tolga Işık'la bir araya geldi. Oyuncunun, boşandıktan sonra sakal bıraktığı görüldü. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN