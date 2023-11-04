Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! Ailesinden oldu

Gülseren Ceylan'ın Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mehmet Ali Erbil (66) ile Gülseren Ceylan'ın (26) ayrılığın yankıları devam ediyor.


Aralarındaki 40 yaş fark nedeniyle sık sık gündem olan çift, son olarak ayrıldığını açıklamıştı.


Erbil ile aşk yaşadığı için ailesi tarafından reddedildiği iddia edilen Ceylan'ın bir arkadaşının evinde kaldığı ortaya çıktı.

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