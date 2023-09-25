Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin organizasyonuyla Üsküdar Meydanı'nda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



Geçtiğimiz temmuz ayında yapılması planlanan ancak MFÖ grubundan Özkan Uğur'un konser günü vefat etmesi nedeniyle ertelenen konserde duygusal anlar yaşandı.



Mazhar Alanson, konserde Özkan Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler seslendirerek İstanbullu sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.



Sahnede "Hep Yaşın 19", "Tam Ortasındayım", "New York Sokaklarında" gibi şarkılarını seslendiren Alanson, geçtiğimiz ay vefat eden 55 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Özkan Uğur için de, "Çok üzüldük. Çok erken oldu. Böyle olmamalıydı. Hep bizimle olacak" diye konuştu.