Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Jean modasının ikonları Mavi ve Serenay, birlikteliklerinin 10. yılını “Biraz jean mi konuşsak?” reklam kampanyasıyla kutluyor.

Güzelliği, kendine has muhteşem enerjisi ve tarzıyla gerçek bir jean ikonu olan Serenay, izleyiciyi denim dünyasında heyecanlı bir yolculuğa çıkarırken jean tutkunlarını da peşinden sürüklüyor.

Reklam filminde Mavi’nin zamansız klasik denimlerinin yanı sıra Wide Leg, Straight, Baggy, Flar gibi sezonun en trend ve yeni fit’leri ön plana çıkıyor.

Mavi’nin tasarım stüdyosunda geçirdiği bir günü konu alan filmde Serenay “Önce o seni sarar, sonra sen ona sararsın” diyerek Mavi’nin mükemmel fit’lerinin ve üst düzey kalitesinin vazgeçilmezliğine vurgu yapıyor.

Serenay'a, Peggy Gou'nun yayınlandığı günden itibaren müzik dünyasına damgasını vuran "Starry Night" parçası eşlik ediyor ve etkileyici görüntüler ortaya çıkıyor.

Mavi ve Serenay yine jean konuşuyor, konuşturuyor ve jean modasına yön veriyor. Filmin sonunda Mavi ekibinin Serenay için tasarladığı “Serenayss / Mavi Jeans” etiketli jean ceket sürprizi birlikteliklerinin sembolü haline geliyor.

Jean Künyesi: Miami, Rockstar, Taylor, Fuji, Siena, Sky, Malibu, Victoria, Maria, Star, Viola

Reklam Künyesi:

Reklam Yıldızı: Serenay Sarıkaya

Reklam Ajansı: Und Creative Shop

Yönetmen: Elif Kalkan

Görüntü Yönetmeni: Firar Güney Kayran

Müzik: Peggy Gou – Starry Night

Koreografi: Ekin Bernay

Süre: 45 sn