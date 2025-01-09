Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, aşkını ilan etti.



Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Icardi, şarkıcı ve oyuncu China Suarez ile aşk karelerini Instagram'dan paylaştı.



Nara, ile boşanma davası olan Icardi'nin paylaşımı olay oldu.



Icardi, "En iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler. Kim bilir.. Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader...

Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var, çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar.

Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok.. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" dedi.