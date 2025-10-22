MasterChef’te "Neden kadın jüri yok?' sorusu gündemi salladı!

Başak Okşak’tan MasterChef’e Kadın Jüri Çağrısı! Balçiçek İlter’in TYT Türk’teki “Sormazsam Olmaz” programına konuk olan gastronomi gazetecisi Başak Okşak, canlı yayında dikkat çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İlter’in “MasterChef’te neden bir kadın jüri yok?” sorusuna Okşak, şu yanıtı verdi: “Medyanın öncelikle bunu sorgulaması gerekiyor; sadece Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarla ilgili bir şeyler yapmak yerine. Üç şefimiz de çok kıymetli, hepsini ayrı ayrı sever ve saygı duyarım. Bununla birlikte o yarışmada bir sürü kadın aday var ve orada gerçekten çok iyi bir profil kadın olmalı. Çünkü MasterChef, Türkiye’deki yemek kültürünü çok ciddi anlamda etkiliyor.”