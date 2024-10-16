Malatya depremini 15 gün önceden bilmişti! Yeni uyarı geldi

Malatya Kale merkezli saat 10:46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 60'a yakın artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş, Batman, Tunceli'de, Kayseri gibi çok sayıda ilden hissedildi. Deprem nedeniyle bir kez daha yürekler ağza geldi.

Spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş'ın Ekim ayının başında gazeteci Özlem Uçar ile birlikte yaptığı "Kadim Sırlar" programında büyük deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Ağırbaş, "Büyük yangın ve depremler olacak. Güneş tutulması eşittir deprem. Yıldıznamede büyük deprem olacağı çıkıyor. Ama 3 ay içerisinde olur ama kışın ortasında olur, ama 15 gün içinde olur. Onu bilemem. Büyük bir deprem bekliyoruz." dedi.

Uçar'ın deprem olacak bölgeyi sorması üzerine Ağırbaş o programda, "Bölge vermemeyim, insanları tedirgin etmek istemiyorum. Korku ile yaşamak doğru değil. Korku enerjisi yaymak doğru değil. Ama evimizi ağır eşyalardan arındırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, MedyaTava'ya bir büyük deprem daha beklediğini açıkladı. O programda Ağırbaş, Siyasi büyüklerimizden bir tanesinin hastalığının çok ciddi boyuta ulaşacağı, siyasetten çekileceği görülüyor. Bunlar bugün olacak işler değil. Aralık sonuna kadar hatta ocağın ilk haftasına kadar bunlar gündemimizi meşgul edecek. İsim vermek istemiyorum ama beklediğimiz beklemediğimiz olaylar var." iddialarını sıraladı.