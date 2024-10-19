Mahsun Kırmızıgül isyan etti! Toplumun en derin damarlarına işlemiş bu çürüme...

Mahsun Kırmızıgül, son yaşanan durumlara tepki gösterdi. Kadın cinayetleri, hayvanların katliamı ve son olarak 'Yenidoğan çetesi'nden sonra sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.



Kırmızıgül: "Bir yanda çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar eden onurlu babalar, diğer yanda para uğruna her türlü kötülüğü göze alanlar. Çocuklar güvende değil, kadınlar korku içinde, hayvanlar zulme mahkûm. Okul önlerinde uyuşturucu satanlar, her gün katledilen kadınlar, sokaklarda terör estiren mafya çeteleri. Ortaçağın karanlığına özlem duyan, masumların inançlarını istismar eden din tüccarları; uyuşturucu baronlarıyla el ele yürüyen siyasiler.

Halk açlıktan kıvranırken, yolsuzluk yaparak servetlerini katlayan hırsızlar; Yetimhanelerde fuhuşa zorlanan masum kız çocukları... Üç kuruş için bebekleri ölüme terk eden doktorlar. Hangi birine isyan etsek eksik kalıyor, kötülük dört bir yanımızı sarmış! Toplumun en derin damarlarına işlemiş bu çürüme... Eğer hukuk canlanmazsa, temiz siyasetçiler sahneye çıkmazsa, adaleti korkusuzca dağıtacak insanlar görevini yapmazsa, bu ülkeyi bu bataktan hiç kimse çekip çıkaramaz."