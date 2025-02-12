Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!

Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması! İşte detaylar...

Esaret dizisinin Faslı oyuncusu Mahassine Merabet, Emaar Skyview’de eğlencenin tadını çıkarttı.

 

360 derece İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyen Mahassine Merabet,

 

daha sonra ise deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki

 


Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk’da yürüyüş yaptı.

 

Esaret dizisindeki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Faslı oyuncu Mahassine Merabet, "Türkiye'yi çok seviyorum ve burada olmaktan çok mutluyum.

 

İstanbul ise aşık olunacak bir şehir.

 


Buradan bakınca bile İstanbul'a aşık oluyorsunuz" diye konuştu.

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