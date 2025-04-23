Lvbel C5'ten olaylı doğum günü

HavHavHav ile dillere pelesenk olan rap dünyasının gözde ismi Lvbel C5, yeni yaşını Boğaz manzaralı Farazi Bosphorus’ta unutulmaz bir partiyle kutladı.

Geceye damgasını vuran an ise, kral tacı şeklindeki pastasının mumlarını üflediği an oldu.



Ünlü rapçi, gece boyunca yakın dostlarıyla eğlencenin dozunu artırdı. Paraların havada uçuştuğu doğum günü kutlamasında, Lvbel C5, adeta para sağanağı estirdi. Mekanı dolduran konuklar ise bu gösteriye hayranlıkla tanıklık etti.

Lvbel C5, yeni yaşına yine çok konuşulacak bir kutlamayla ‘merhaba’ dedi!