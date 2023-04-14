Lula Lima’nın Öğreti Dolu Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Lula Lima’nın kaleme aldığı “Minik Gözyaşı Damlası” kitabı; çocukların içinde kaybolmalarını sağlayacak, bilgi dolu bir ders kitabı olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Betania Zacarias’ın resimlediği kitap, minik okuyucuları sayfalar üzerinde eğlenceli ve büyüleyici bir gezintiye çıkarırken aynı zamanda öğrenmelerini sağlıyor.

Minik Gözyaşı, günlerini her zaman ve her yerde herhangi bir şey için ağlayarak hüzün dolu geçiriyor, ta ki bir gün yolda yürürken bir kayaya çarpana kadar. Ağlamaya çalışmasına rağmen gözünden bir damla yaş bile akmayan ana karakter; nehirden, denizden ve buluttan gözyaşı istiyor ancak sonunda uğur böceklerinin yardımıyla sevinçten ağlamanın keyfine varıyor. Lula Lima minik okuyucularına öğretileri eğlenceli bir şekilde sunarken; diğer yandan hayal güçlerinin sınırlarını genişletiyor.

Buşra Kaya çevirisi ve İnkılâp Kitabevi imzasıyla yayımlanan “Little Tear Drop” minik okuyuculara keyifli saatler vaat ediyor.