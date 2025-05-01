Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 01.05.2025 15:39 Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! İşte detaylar... Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Futbolcunun sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira'nın sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu öğrenildi. 2014'te pazarlama öğrenimi veren üniversiteden mezun olan Baris, daha sonra moda dünyasına adım atarak birçok ünlünün moda danışmanlığını yapmaya başladı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN