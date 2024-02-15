Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor  

Bayhan Müzik organizasyonuyla 6-7 Eylül 2024 Cuma ve Cumartesi akşamları gerçekleşecek olan festivalde yerli ve yabancı müziğin yıldızları aynı sahnede buluşacak.

Açılış Louis Tomlinson'dan, Kapanış David Guetta'dan

Dünya’da ses getiren İngiliz pop-rock grubu One Direction üyelerinden, solo kariyeri ile başarılarını devam ettiren Louis Tomlinson, 6 Eylül 2024 Cuma akşamı “Live From İstanbul Fest”in açılışında sahnedeki yerini alacak. Sürpriz isimlerin de ekleneceği yılın en büyük festivalinin biletleri 16 Şubat 2024 cuma sadece passo’da satışta.