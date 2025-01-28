Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!

NTV ekranlarının en özel programlarından biri olan Bambaşka Sohbetler'de Düvenci'nin haftanın ilk gününde konuğu, oğlu Ali ve eşi Atilla Saral'la Londra'da kariyerine ve yaşamına devam eden oyuncu İnci Türkay oldu.



HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA

İnci Türkay, Türkiye'deki yaşamına veda edip Londra'ya yerleşmesini Ceyda Düvenci'ye şu cümlelerle anlattı: "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi"



Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."

ALİ BENİM İÇİN HER ŞEYİN ÖNÜNDE

İnci Türkay, eşi Atilla Saral'ı ve yaşamını anlatırken de dikkat çeken cümleler kurdu.

Türkay: "Ali benim için her zaman her şeyin önünde, tek çocuğum, tek oğlum, Atilla da bunu çok güzel kabul etmiş, sindirmiş bir insan. Hep Ali hep Ali hep Ali beni çok eleştirdiler bu sebeple ama, evlat başka bir şey..."