Londra Fashion Week’te ünlü Türk modacıdan bir ilham hikayesi
Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Londra Fashion Week, 20-24 Şubat 2025 tarihlerinde uluslararası moda dünyasının yıldızlarını bir araya getiriyor. İlk katılımında büyük beğeni toplayan ünlü Türk Modacı Recep Demiray, 22 Şubat’ta Londra Fashion Week’te ikinci defilesini gerçekleştirecek. Tasarımlarında doğduğu toprakların tarihi ve kültürel zenginliklerini modern bir dilde harmanlayan Demiray, bu koleksiyonunda Zerzevan Kalesi ve Diyarbakır’ın görkemli tarihi dokusundan ilham alarak unutulmaz bir defileye imza atmaya hazırlanıyor!