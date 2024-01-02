‘Lohusa’nın kahkaha dolu fragmanı izleyiciyle buluştu

Türk Sineması’nın başarılı oyuncu ve senaristi Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa ilk fragmanıyla olay yarattı. Kahkaha dolu fragman, film henüz vizyona girmeden bile izleyenlere neşe saçtı.

Arif V 216 ve Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin fragmanında; Gupse Özay ve Onur Gürçay’ın karakterlerinin doğum sonrası halleri izleyenleri güldürdü.

Genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alan fragman, izleyicilere filme dair küçük ipuçları verdi. Oyuncu kadrosunda; Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu’nun olduğu filmin fragmanı, yayına girmesinin hemen ardından büyük ilgi görerek sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Film, 19 Ocak 2024’te gösterime giriyor.