Loewe Perfumes’den yaza özel bir koku

Taze armut ve sulu mango notaları, aromatik selvi reçinesi ile katmanlanıyor. Tatlı, gurme hindistan cevizi kreması ve vanilya, sedir ağacının derinliği, sandal ağacının yumuşaklığı amberle güçlendiriliyor. Kompozisyonun temelinde, LOEWE'nin parfümörü Nuria Cruelles’in Maison’un koku imzası olarak tasarladığı benzersiz LOEWE Accord yer alıyor. LOEWE Accord, Paula's Ibiza Cosmic'in rezonansını derinleştirmek için İspanyol kaya gülü kır çiçeğinin ham, reçineli yönlerini ortaya çıkarıyor.

Yeni LOEWE Paula's Ibiza Cosmic EDP, koleksiyonun imzası niteliğindeki silindirik cam şişesiyle öne çıkıyor. Canlı, sarıdan kırmızıya ombreli şişe, parlak siyah kapakla tamamlanıyor. Bu tasarım, gün batımından gecenin karanlığına doğru olan gizemli evrimi yansıtıyor.

LOEWE, Global Marka Elçisi ve ünlü K-Pop fenomeni TAEYONG'un başrolde olduğu Paula's Ibiza kampanyasını duyurdu.

Uluslararası müzisyen TAEYONG’ın kampanya yüzü olduğu, LOEWE Paula's Ibiza koleksiyonunun tamamı Balear ruhunu özetliyor. Balear ruhu; günlerin ve gecelerin müzikle, eğlenceyle ve doğayla derin bağlantılarının olduğu ada yaşamının koku deneyimini yansıtıyor. Bireyselliğin ve yaratıcılığın simgesi olarak TAEYONG, doğal bir biçimde yeni koku LOEWE Paula's Ibiza Cosmic EDP'nin özgür ruhunu ön plana çıkarıyor.

Gray Sorrenti tarafından çekilen kampanya, İbiza'nın ve LOEWE’nin yaratıcılığını yansıtıyor. LOEWE'nin kreatif direktörü Jonathan Anderson'ın yaratıcı yönetmenliğindeki görüntüler ve videolar, renkli arka planlarla TAEYONG'un eğlenceli anlarını öne çıkarıyor.

LOEWE Paula's Ibiza Cosmic EDP Satış Noktaları: Beymen Zorlu Center, Beymen Akasya, Beymen Ankara Kavaklıdere, Beymen.com

LOEWE Paula's Ibiza Cosmic EDP Satış Noktaları Fiyatı: 5.550 ₺.