Lizge Cömert'ten aşk tarifi

Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan genç yıldız Lizge Cömert, İstanbul Life dergisine çok özel pozlar verdi. Yeni proje görüşmeleri yapan Cömert, çarpıcı açıklamalar yaptı.

*En büyük hayallerimden biri müzikalde yer almak.



*Kendime meydan okuyabileceğim işlerde yer almak istiyorum.





*Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Uzun yıllardır beni beslemesi ve geliştirmesi adına dans dersleri, solfej dersleri alıyorum, piyano ve gitar çalıyorum.



*Saf ve temiz yaşayan biriyim. Bana göre aşkın rengi hala beyaz.

*Sır tutmak kırmızı çizgilerimden biri. Biri bana bir sırrını verdiyse, sonsuza kadar bende kalır.



*Ne yaparsam yapayım ailemin benim yanımda ve bana destek olacaklarını bilmek oyunculuk konusunda ilerlememe çok yardımcı oldu.



*Yurt dışına çıkmak da bana gerçekten çok iyi geliyor. Bu durum kendimi yenilememi ve daha sağlıklı düşünmemi sağlıyor. Gittiğim yerlerde yeni tatlar denemeyi de çok seviyorum.

*En hassas olduğum şey yalan. Yalan söylemenin saf sevginin ortadan kalkmasına neden olduğuna inanıyorum.



*İkili ilişkilerimde benim için en önemli şey saygı, anlayış, şeffaflık. Zaten karşımdaki insanları da buna göre seçerim.



*Hayattaki en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmek.