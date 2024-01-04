Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ortaokul/lise fotoğrafları ile çok konuşulan Göksel, o dönemiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Dijital bir platformun sorularını yanıtlayan Göksel, "Çok eğlendiğiniz o soruyu cevapladım." diyerek samimi videosunu Instagram sayfasında yayınladı.



"Evrime kafa attığınız doğru mu?" sorusuna, "Doğru" cevabını veren Göksel; "Yıllıktaki fotoğrafımdan bahsediyorsunuz değil mi? O fotoğrafı yayanı bir elime bir geçirsem. Gerçekten ergenlik dönemimde iyi görünmüyordum.



En küçüklüğümde güzelmişim, hatta dünya güzeli diye çağırdıkları bir dönem var. Sonra birden bire ortaokula başlayınca felaket kötü görünmeye başladım, kilo aldım, gözlükler takıldı, aslanağzı saçlar modaydı o zaman, bir tuhaf kestirmişim saçlarımı, becerememişim, kendimi beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyormuşum. İyi de oldu aslında, o dönemde bolca eve kapandım, müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Benim için zor bir dönemdi ama hayatta karşılaştığımız bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum.

Ben de onun canlı bir örneğiyim." diyerek o dönemlerin hayatına katkısını anlatmış oldu" dedi.