Linet yatırımını bakın nereye yapıyor

Sahne öncesinde soruları yanıtlayan Linet, yeni yıl için "2023 hepimiz için çok iyi geçmemiş olabilir diye düşünüyorum. İyi olan taraflar da vardı, olmayan taraflar da vardı. 2024 yılında inşallah gerçekten barış içerisinde bir yıla imza atarız. Hayatta hiç bir şey insanlıktan ve birlik beraberlikten daha önemli değil. 2024 yılı hepimize çok iyi gelsin." dedi.

Linet "Yatırım yapar mısınız?" sorusuna ise, "Ben bütün yatırımımı Türkiye'de yapıyorum." yanıtını verdi.