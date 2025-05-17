Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!
Ünlü şarkıcı Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi! İşte detaylar...
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, İstanbul'da sahne alacağı mekanda protesto edildi.
Kuliste korku dolu anlarını paylaşan şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyerek, "Can güvenliğim yok" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.
Yüzlerce güvenlik güçleri alana giderek, protestocuların mekana girmemesi için engel oldu.