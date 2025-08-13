Leyla Lydia Tuğutlu'dan müzik sürprizi!

Tabii'nin orijinal dizisi Yankı: Kelebek Etkisi ikinci sezonunda şarkıcı Leyla karakteri ekranlara gelmeye hazırlanan deneyimli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu stüdyoya girdi.

Oyunculuğu kadar müzikteki başarısı ile de oldukça beğenilen Tuğutlu, dizinin yeni bölümlerinde yayınlanacak şarkılar için kayıt yaptı. Kayıt öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan Tuğutlu, dizinin mimarı İbrahim Altay'a ait şiirlerden bestelenen 4 şarkıyı dizi için seslendirdiğini söyledi. Tuğutlu toplantıda seslendirdiği İbrahim Altay'a ait 'Şimdi Nereye gitsem' isimli şarkı ile ve anonim 'Deme Mecnuna' adlı besteyi basın mensuplarına dinletti. Tuğutlu, yeni kayıtının da Feridun Düzağaç'ın sevilen şarkısı Alev Alev olacağını söyledi.



LEYLA KARAKTERİ BENİ ZORLADI

Yankı Kelebek Etkisi dizisinin ikinci sezonunda kendi adı ile özdeş şarkıcı Leyla karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu, "Açıkçası başka projelerde şarkı söyledim ama dizide canlandırdığım Leyla karakteri sahneye de çıkan sahnede olan gerçek bir şarkıcı. Dolayısı ile şarkıları daha profesyonel söylemek gerekiyor çünkü günün sonunda gerçek bir şarkıcıyı canlandırıyorsunuz" dedi. Tuğutlu, "İçinde aksiyon, gerilim, suç ve aşk olan çok güzel bir işe dahil odum, çok keyifli bir iş çekiyoruz, birinci sezonu izleyenler zaten ne kadar kaliteli bir iş yapıldığını ve ekranlara geldiğini biliyor" dedi. Tuğutlu, "Proje için değişik türlerde şarkılar söyledim, şimdi Alev Alev'i seslendirmek için hazırlanıyorum, değişik türlerde şarkılar söylemek beni zorlayan taraf oldu ama ben zoru daha çok sevdiğim için rolüme kendimi çok hazır hissediyorum, zor olduğu için dah akeyifli ve emekle çalıştım" diye konuştu.

ALEV ALEV'İ OKUYACAK

Dizinin gelecek bölümlerinde Feridun Düzağaç'ın sevilen şarkısı Alev Alev'i seslendirecek olan Leyla Lydia Tuğutlu, "Aslında Feridun beyle daha önce de çalışacaktık, hazırlık da yapıyorduk fakat o dönemki yoğunluklarımız buna el vermedi. Şimdi Alev Alev'i okumak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu. Artık şarkıcılıkta ve müzikte profesyonel çalışmalar yapmaya da hazır olduğunu söyleyen Tuğutlu, 'Konservatuar geçmişi olan bir oyuncuyum, müziğe zaten ilgim var, sahneye çıkmak, profesyonel albümler yapmak çok ayrı bir iş ona hiç cesaret edemedim ama neden olmasın, bu tür çalışmalara kendimi artık çok hazır hissediyorum" dedi.

ŞARKI SÖYLEYEN OYUNCULARA YAPILAN ELEŞTİRİLER ÇOK HAKSIZ

Özellikle son dönem Türk sinema ve dizilerinde bir çok oyuncunun kendi sesi ile şarkı söylemesinin büyük özveri ve emek olduğunu söyleyen Tuğutlu, "Oyunculara sesleri ve söyledikleri şarkılar nedeniyle yapılan eleştirilerin çok anlamsız olduğunu söyledi. Tuğutlu, "Eleştiriler çok aşırı, bir projeye hazırlanırken oyuncu çok emek veriyor, onları linçlemek çok yanlış ve orantısız, şarkı söyledikleri için haklarında kötü yorumlar yapmak doğru bir davranış değil. Sonuçta şarkı söylemiş, bunu denemiş, güzel birşey yapıp emek vermiş, oyuncu kendini her alanda deneyebilmeli, kendisini gösterebilmeli, çok ağır eleştiriyi hiç doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

İzleyicilerin merakla beklediği Yankı Kelebek Etkisi dizisinin ikinci sezonunda Leyla Lydia Tuğutlu şarkıcı Leyla karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Dizide Tuğutlu'nun partneri ise deneyimli oyuncu Murat Ünalmış. Dizi bir birinden deneyimli oyuncu kadarosu ile dikkat çekiyor. Dizide Murat Ünalmış, Erkan Petekkaya, Erkan Avcı, Fatma Toptaş, Murat Han Ali Sürmeli gibi birçok önemli oyuncu ikinci sezonda izleyici karşına çıkacak.