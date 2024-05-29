Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması! İşte detaylar...

Oyuncu Serhat Teoman, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.


"Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın" sözlerine oyuncu, "Çok yetenekli arkadaşlarımız yapıyordur ama ben yapamıyorum.

 

Bir filmde çok mesai harcıyoruz. Nefret ettiğin insanla bırakın oynamayı, aynı ortamda bulunmak istemiyorsunuz. Nefret ettiğim kimse yok ama" ifadelerini kullandı.

 

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Teoman, "Müjde hakkıdır zor şartlarda çalışıyor. Yorulmuş demek. Zaman zaman bu tarz durumlar hepimize geliyor" dedi. Dokuz yıldır Leyla Feray ile birlikte olan oyuncu, "Mutluyum, huzurluyum. Düğünü bakıp, göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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