Lerzan Mutlu: Bana 'yılan terbiyecisi' derler

Ekranlara dönmeye hazırlanan Lerzan Mutlu, yeni programı öncesi imajını yenileme kararı aldı.  Etiler San Kuaför'de saç bakımı yaptıran Mutlu, kuaför çıkışında kendisine bekleyen basın mensuplarını kırmayarak röportaj verdi.

San Kuaför’ün çekilişle vereceği uçağı kazanmak için sık sık kuaföre gelip bakım yaptırdığını açıklayan ünlü şarkıcı, uçağın üzerinde poz verdi.  Mutlu, “İnşallah bu uçak ihtiyacı olan birine çıkar çünkü fiyatı 5 milyon TL” dedi.

 

Yeni bir single çalışması için hazırlıklar yaptığını da açıklayan sanatçı, sahte sosyal medya hesapları konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mutlu, "Yenimi öğrendiniz, benim çevremde böyle insanlar vardı ve hepsiyle başa çıktım. Bana 'yılan terbiyecisi' derler" diye konuştu. Bu tür sahte hesap kullanan insanlarla tanışmaya çalıştığını belirten güzel sanatçı, kendi sahte hesabının da olduğunu ancak şifresini unuttuğunu itiraf etti.

Güzel sanatçı, "Bu tür hesaplara güvenmek pek sağlıklı değil, ilişkiler bozulduğunda hemen dedikodu yaparlar" diyerek sözlerine ekledi.

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