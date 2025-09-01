Kutsi ile Tekirdağ’da Zafer Bayramı şöleni!

Romantik aşk şarkılarının mimarı Kutsi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tekirdağ Ergene’de sahne aldı.



Kutsi hayranlarının tıka basa doldurduğu Ergene meydanında Zafer Bayramı coşkusu en sevilen şarkılar eşliğinde karşılandı.



Konserin açılışını günün anlam ve önemine uygun olan “Memleketim” ve “İzmir Marşı” eserleriyle binlerce kişilik izleyici korosu ile eşliğinde gerçekleştirdi. Hem duygusal hem coşkulu eserlerle sevenlerine özel bir Zafer Bayramı kutlaması hazırlayan başarılı sanatçı “Sana Ne, İlan-ı Aşk, Bambaşka, Doğum Günü” gibi en sevilen hitlerini art arda seslendirdi.



Tüm şarkılarını sevenleri ile birlikte büyük bir coşku ile seslendiren Kutsi sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece armağan etti.

Sevilen sanatçı coşkunun hiç eksik olmadığı gecede binlerce hayranının ve Türk milletinin Zafer Bayramı'nı “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sizlerle birlikte kutlamak benim için büyük bir gurur. Bu anlamlı gecede Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı sevgi ve minnetle anıyorum.” sözleriyle kutladı.