Kurtuluş Kuş'un "Aslan Gibi" şarkısı müzikseverlerle buluştu

Türkiye'nin sevilen isimlerinden Kurtuluş Kuş, "Aslan Gibi" isimli yeni şarkısını Mahzen Media etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjesi Mustafa Ceceli'ye, mix ve mastering'i ise Koray Püskül'e ait.

"Aslan Gibi" şarkısı, aşkın acısı ve unutulmaz anıların hüznüne yer veren bir şarkı olarak öne çıkıyor. Şarkının sözleri oldukça dokunaklı ve dinleyenlerin duygularına tercüman oluyor. Yönetmenliğini Ecem Gündoğdu'nun üstlendiği şarkının video klibi de Mahzen Fabrick Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

 

Kurtuluş Kuş, "Aslan Gibi" şarkısında kendine özgü tarzını sürdürüyor ve dinleyenleri farklı bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Şarkı, dijital müzik platformlarından dinlenebilir.

Dinleyicilerin büyük beğeniyle karşıladığı "Aslan Gibi" şarkısı, Kurtuluş Kuş'un müzikal kariyerinde önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor.

 

 

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Kurtuluş Kuş

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