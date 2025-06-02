Kumpas Cannes Film Festivali'nde

Kerem Topuz'un yazıp yönettiği, başrolünde Hakan Eksen'in yer aldığı Kumpas, 2025 Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Marché du Film'de (Film Pazarı) Turkish Cinema 2025 seçkisi içinde ilk uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi.



Film, Cannes'da Türkiye'nin yaratıcı sinema vizyonunu temsil eden projeler arasında öne çıktı.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen bu özel seçki, Türk sinemasının uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Kumpas, adalet, güç ve bireysel direniş temalarını işleyen çarpıcı anlatımıyla, uluslararası sektör profesyonelleri ve dağıtımcıların dikkatini çekti.



Kerem Topuz'un yönetmenliğinde ve senaryosuyla şekillenen film, Hakan Eksen'in etkileyici performansıyla derinlik kazanıyor. Cannes'daki tanıtım, filmin küresel dağıtım ve festival yolculuğunun başlangıcı olarak görülüyor.