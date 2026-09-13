Kral Şakir'in 10'uncu yıl heyecanı

Türkiye'nin sevilen animasyon karakterlerinden Kral Şakir, 10'uncu yaşını çocuklar ve aileleriyle birlikte Galataport İstanbul'da kutladı.

Canva ana sponsorluğunda düzenlenen 'Kral Şakir Şehre Dönüş Festivali', kapılarını açarken festival alanı gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Kral Şakir'in sevilen karakterlerinin yer aldığı Karakter Korteji ve Bando da festival alanında büyük ilgi gördü.

Çocuklar sevdikleri karakterlerle bir araya gelirken, kortej ve 10'uncu yıl kutlamalarına renk kattı.

Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Bugün kadar özel bir gün hayatımda yok. Bugünün çok özel bir coşkusu var çünkü Kral Şakir 10 yaşında. Bu coşkuyu çocuklar ve ebeveynleriyle kutlamak için bir festival alanı hazırladık. Bugün çocuklar doyasıya eğlenecek. Festivalimizin ismini okula dönüş öncesinde 'Şehre Dönüş' olarak belirledik. Yaz tatilinin bitmesi ve ardından okula dönüşten yola çıkarak bu ismi tasarladık" dedi.

AKRAN ZORBALIĞINA DA DİKKAT ÇEKTİ

Kral Şakir'in yeni sinema filmi 'Kral Şakir: Binbir Gece' hakkında konuşan karikatürist Yaşaroğlu, "Çok özel bir filmle geliyoruz. Bugün 'Kral Şakir: Binbir Gece' filminin tişörtüyle buradayım" diyerek yeni filmin heyecanını da çocuklarla paylaştı.

Çocukların animasyona gösterdiği yoğun ilgiden söz eden Yaşaroğlu, "Bizi takip eden çocuklar animasyon yapmak istiyor, kendi animasyonlarını tasarlıyor ve bana sürekli mesajlar gönderiyorlar. Onlar için burada bir animasyon atölyesi de kurduk. Sadece eğlence değil, eğlencenin yanı sıra bir şeyler öğretmeyi de hedefliyoruz" diye konuştu.



Kral Şakir'in hikâyelerinde çocukların hayatına dokunan konuları ele almaya önem verdiklerini belirten Yaşaroğlu, akran zorbalığına da dikkat çekti. Yaşaroğlu, "Dünyadaki önemli sorunları filmlerimizde ele alıyoruz. 'Zorba olmayın, kanka olun' diyerek okuldaki akran zorbalığını da işliyor ve bunu belki de bu şekilde azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşaroğlu, "Kral Şakir hangi takımı tutuyor?" sorusuna, "Milli Takım'ı tutuyor" yanıtını verdi. Festival kapsamında çocuklar Creative Minds Lab Animasyon Atölyesi'nde kendi yaratıcılıklarını ortaya koyarken, yetişkinler Seramik, Mozaik ve Sanatla Dönüşüm Atölyeleri ile Canva Atölyelerinde sanat ve tasarımla buluştu.