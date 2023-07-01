Konserine 8 kişi katılan Yavuz Bingöl'den ilk açıklama geldi

Şanlıurfa’da konser için sahneye çıkan türkücü Yavuz Bingöl, alanda 8 kişinin olması nedeniyle konserini iptal ettiği söylenmişti.



Şarkıcının, konserine 8 kişi gelmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Bingöl, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.



Şarkıcı, "Arkadaşlar selamlar. Benim Urfa konserimin iptal edilmesi ve konsere 8 kişi gelmesinin iptal nedeni olarak gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuluyor bu ara. Urfa konserim teknik nedenlerden dolayı Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir, öncelikle bunu söylemek isterim. Ayrıca, 8 kişi de benim için değerli bir müzik dinleyicisidir. Urfa konserimden 1 gün önce, Gaziantep konserimde 8 bin kişi vardı. Ondan 1 gün önce Malatya konteyner kent konserimde 3 bin kişi, ondan yine bir gün önce Sivas konserimde ise bin kişilik salon tıka basa doluydu. İnsanlar doğadaki gibi deri değiştiremiyorlar. Ben aynı Yavuz’um. Aynı Yavuz olarak işimi yapmaya devam ediyorum. Meraklısına duyrulur" dedi.