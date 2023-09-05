Komedi efsanesi geri dönüyor!

05.09.2023 10:48

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olan 'Kolpaçino', yedi yıl aradan sonra dördüncü filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Komedyen Şafak Sezer, ‘Özgür’ karakteriyle bir kez daha sinemaseverleri kahkahaya boğmak için sete çıktı.