‘Kolpaçino 4’ müzikseverlerle buluşuyor

Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş’ın yer aldığı yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kolpaçino 4*4'lük izleyicilerinin yanı sıra dinleyicileriyle de buluşuyor. Film gibi hareketli müzikleriyle de eğlendiren 'Kolpaçino 4*4'lük’ün 31 parçadan oluşan soundtrack albümü hayranlarının beğenisine sunulacak.

Filmin birbirinden başarılı müzikleri ise Ceyhun Çelikten, Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe’nin imzası taşıyor. Seko&Tefo ft. imparator İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği “Kara Üzüm Habbesi” ve arabesk müziğin klasiği “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkılarının yer aldığı bu değerli albümde enstrümantal parçalarda meraklılarını bekliyor.