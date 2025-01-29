Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aile itirafı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aile itirafında bulundu. Oyuncu, NTV'de ekrana gelen Empati programında ailesiyle ilgili duygusal geçmişini de paylaştı.



Karakoç, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendirdi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım. Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu, annem gittikten sonra babamla yatardık. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum" dedi.