'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı 04.04.2024 23:32 'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı. İşte detaylar... 'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Elele dergisinin nisan ayının kapak yıldızı oldu. Selin Türkmen'i " Genç ve Cesur" olarak tanımlayan derginin yaptığı çekimde oyuncu, "Aslında hayallerimi hep aynı şey süslüyordu. İyi bir oyuncu olmak. Hâlâ iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Hep üzerine biraz daha koyarak, dünden daha iyi olmak istiyorum" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN