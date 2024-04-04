'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Elele dergisinin nisan ayının kapak yıldızı oldu.

Selin Türkmen'i " Genç ve Cesur" olarak tanımlayan derginin yaptığı çekimde



oyuncu, "Aslında hayallerimi hep aynı şey süslüyordu.



İyi bir oyuncu olmak. Hâlâ iyi bir oyuncu olmak istiyorum.

Hep üzerine biraz daha koyarak, dünden daha iyi olmak istiyorum" dedi.