'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti' dizisine dahil olan Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 

Dizi hakkında konuşan oyuncu, "Acayip mutluyuz. İnanılmaz ve tatlı bir ekip. Uzun zamandır bir aradalar, giderek ustalaşmışlar ve kavramışlar. Dahil oldum ve onlar da kabul ettiler. Uzun süreli olmasını dilerim" dedi.

 

Taşaner, "Daha önce diziyi takip ediyor muydunuz?" sorusuna, "2-3 bölüm izledim. Ondan sonra sürekli takip ettim desem yalan olur. Kendi bölümümü izledim, değerlendirdik, üzerine konuştuk" yanıtını verdi.

 

Bayramda plan yapmadıklarını belirten Taşaner, "Hanım ne derse o. Zaten sete ara verdik 2-3 sonra yeniden başlayacağız. Aileleri ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi