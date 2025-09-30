Kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson yaşadığı süreci anlattı

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Mazhar Alanson oldu. Alanson birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.



KIZIMIN ÖLÜM HABERİNİ DOKTORLAR EŞLİĞİNDE VERDİLER

Mazhar Alanson, yakın zamanda kaybettiği kızı Eda’nın vefat ettiği günü ilk kez anlattı ‘’Ben kalktığımda Biricik iki doktoru eve çağırmıştı haber verileceği zaman”



ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİM AMA İSYAN ETMEDİM

Aslı Şafak’ın “İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?" sorusuna “Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz. Ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim" yanıtını verdi.