Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceyhan bakın hangi ünlü sanatçıyı oynaması için düşünülüyor?

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Yapılan saygı albümüyle milyonlarca dinlenme- izlenme sayıları elde eden Azer Bülbül şu aralar müzik dünyasının en çok konuşulan ismi şüphesiz… Özellikle rapçilerin söylediği şarkılar ile Azer Baba vefatından sonra yeniden hayat buldu desek yanlış olmaz…



Geçtiğimiz günlerde Azer Bülbül'e olan bu ilgi üzerine sinema filmi kulislerde konuşulmaya başlandı. Şuan sinema sektöründe dillendirilen Müslüm Gürses etkisi yaratması beklenen bir proje olduğu. Filmde Azer Bülbül'ü canlandırması için iki isim ile görüşmelere başlandığı bilgisine ulaştım. İlki Kıvanç Tatlıtuğ ikincisi ise Cihangir Ceyhan… İki isim de Azer Baba karakterine cuk oturabilecek tipler… Bakalım beyaz perdede Azer Baba'yı kim canlandıracak? Yakında öğreniriz…