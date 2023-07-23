Kıvanç Tatlıtuğ'dan set kuralı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile zaman geçirmek için set kuralı koydu. İşte detaylar...

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren çiftten Kıvanç Tatlıtuğ son olarak oğlu Kurt Efe'ye daha fazla zaman ayırmak için yeni bir karar aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, 1.5 yaşındaki oğlu Efe'nin her anına tanık olmak için setlerde 8 saatten fazla çalışmama kararı aldı. Oyuncu, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle izleyici karşısında...

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