Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları

Koleksiyonda yer alan ve sezonun trendlerinden olan «Trucker Jacket», klasik denim on denim görünümünün vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Oversize basic parçalarla tamamlanan bu görünüm, modern dünyanın enerjik ve zamansız ruhunu yansıtıyor.

Rahatlığı ve özgürlüğü arayanlar için tasarlanan loose jean’ler, günlük tarzına modern ve keskin bir dokunuş katmak isteyenler için tapered jean’ler, sade bir şıklığı tercih edenler içinse straight jean’ler bu sezonun dikkat çeken görünümleri arasında yer alıyor. Jean pantolonlarda Mavi’nin sunduğu üst düzey kalite ve yüksek performans hem dayanıklılık hem de konfor arayanlar için sezonun en güçlü tercihleri arasında.

Denimin zamansızlığını ve özgürlüğünü vurgulayan bu koleksiyon, her anı stil sahibi yaşamak isteyenler için Mavi mağazalarında ve mavi.com’da satışta.