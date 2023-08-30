Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu!

 Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu! İşte detaylar...

Hepsiburada’nın, Kıvanç Tatlıtuğ’lu ilk reklam filmi geliyor!

 

Hepsiburada, başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni marka yüzü olduğunu Temmuz ayında duyurmuştu. İş birliğinin ilk reklam filminin teaser’ı yayınlandı. Teaser, Kıvanç Tatlıtuğ’un aksiyon filmlerini aratmayan bir sette geçen gününde, “Bir Görev, Zorlu Engeller… Hepsi, Hepsiburada” mesajı merak uyandırıyor.

 

Tatlıtuğ, Hepsiburada'nın üstün hizmet anlayışı ve yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği "Hepsiburada Sözü"nün destekçisi olacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ

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