Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Aile' dizisinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü Karaköy'de bir otelde kutladı.

40 yaşına giren oyuncunun sürpriz doğum günü partisini Başak Dizer Tatlıtuğ hazırladı.



Geceye ünlü isimler akın etti.



Akşam 20.00'de başlayan parti, uzun saatler sürdü.



Geceye Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, Demet Akbağ, Fulya Terim ve kızı Buse Terim, Ece Sükan,

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, Burak Yamantürk, Nail Gönenli, Ece Yörenç, Kerem Çatay, Zeynep Beşerler, Deniz Marşan, Didem Soydan,

Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi isimler katıldı.

Ayrıca Tatlıtuğ'un abi Cem Tatlıtuğ, menajeri Gaye Sökmen de katıldı.



Geceye toplamda 200 kişi geldi.



Kıvanç Tatlıtuğ dahil geceye Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ve sevgilisi Alina Boz gibi isimlerin denizden mekana geçtiği söylendi.