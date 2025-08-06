Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Ay Yapım imzalı, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Kıskanmak” dizisinin okuma provası dün gerçekleşti. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken “Kıskanmak”, çok yakında NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Ay Yapım yapımcılığında hayata geçirilen, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturduğu “Kıskanmak”; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek.

Merakla beklenen “Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.



Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle

yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alan dizi; derinlikli karakterleri ve dramatik yapısıyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Dün gerçekleşen okuma provasında oyuncular ilk kez bir araya gelirken, prova sürecinden renkli ve etkileyici kareler basına yansıdı.

Samimi atmosferin hakim olduğu provada oyuncular, karakterlerine hayat vermeye başladı.