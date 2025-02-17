Kıraç'tan son dönemdeki şarkılar için uyarı! Konuşulacak açıklamalar!

Kıraç, Sevgililer Günü kapsamında Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.



Eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla konserden birkaç gün önce adaya geldiğini belirten şarkıcı, "Birçok yeri gezdik. Kıbrıs sadece deniz ve casino değil. Tarihi yerleri var. Güzel köyleri bulunuyor. Kıbrıs gittikçe daha da yeşilleniyor. Doğası daha canlanmaya başlamış. Her yer cıvıl cıvıl" dedi.



Birçok sanatçının Kıbrıs'tan ev almasına Kıraç, "Biz de ev aldık. Vakit buldukça Kıbrıs'ta olacağız" diye konuştu.

DEVLETLER İŞİN İÇİNE GİRMEYİNCE DAHA KÖTÜYE GİDECEK

Şarkıcı, "Son dönemde müzik sektörü Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısını konuşuyor. Müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Mükemmel bence... Hepsi mükemmel. Bunun böyle olacağı 20 sene önceden belliydi. Eskiden bunları çok eleştiriyordum. Eleştirecek boyutun çok dışına çıktı. Artık bende gülüp, eğleniyorum.

(Ayşe Şule Bilgiç)

Bu dünya, bu tür şeyleri hak etmiyor. Maalesef birçok şey aşağıya doğru gidiyor. Müzikte bunun başında geliyor. Çok aşırı müzik yapılıyor. Çok insan bu işlerle bir yere gelmek istiyor. İçin içinde para ve güçte var. Bu da kullanılacak. Herkes ünlü olmak isteyecek. Bunları doğal karşılıyorum. Devletler işin içine girmeyince daha kötüye gidecek" yanıtını verdi.

(Kıraç eşi Ayşe Şule Bilgiç'in gözlerine bakarak şarkı söyledi)

YILLAR ÖNCESİNDEN İPUÇLARINI VERDİ

Rap şarkıların içinde argo kelimelerin olmasına Kıraç, "Şaşırmıyorum. Bunun şarkı tarzıyla ilgisi yok. Bu yaşam biçimi haline geldi. Devletler ve insanlar ya da bakları bunu konsensus halinde bir noktaya taşımazlarsa ticaret bunu daha fazla kullanır. Bu kadar başıboş bırakılacak bir şey olmamalı" ifadelerini kullandı.

(Kıraç eşi Ayşe Şule Bilgiç'in gözlerine bakarak şarkı söyledi)

Rapte argo kelimelerin ve kadın sanatçıların kıyafetlerinin eleştirilmesine, "Eleştirileri anlamlı bulmuyorum. Yıllar öncesinden ipuçlarını veren şeyler. Sadece Türkiye'de değil; dünyada çürüme var. Bunun karşısında bir takım güçler olabilir. İş birkaç şarkıcının seçimleriyle olan bir noktada değil. Dünya toplumun yozlaştırmaya çalıştığını görüyorum. Film, müzik ve dizilerle sürekli yozlaştırılmaya çalışan bir insan topluluğu var. Bu şekilde yönetmek daha kolay mı oluyor bilemem. İş birkaç şarkıcının üzerine yıkılmamalı" ifadelerini kullandı.