Kıraç’tan iki marş birden

Yaptığı marşlarla milyonların beğenisi kazanan Kıraç, hem Sedat Kunduracı tarafından yazıp bestelenen hem de kendi yazıp bestelediği iki marşı da sevenleriyle buluşturdu.

Her iki marşın da yayınlanır yayınlanmaz binlerce kez dinlenmesi üzerine müzikseverler tarafından “Kıraç kendisi ile yarışıyor” yorumları yapıldı.