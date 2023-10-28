Kıraç’tan iki marş birden

Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutladığımız bugünlerde Kıraç, 29 Ekim’e özel iki marş birden yayınladı. 

Yaptığı marşlarla milyonların beğenisi kazanan Kıraç, hem Sedat Kunduracı tarafından yazıp bestelenen hem de kendi yazıp bestelediği iki marşı da sevenleriyle buluşturdu.  

Her iki marşın da yayınlanır yayınlanmaz binlerce kez dinlenmesi üzerine müzikseverler tarafından “Kıraç kendisi ile yarışıyor” yorumları yapıldı.

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