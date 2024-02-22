Kezban Arca Batıbeki’nin sergisi açıldı

Kezban Arca Batıbeki; 2 yıllık çalışmasının ürünü olan yeni eserleri, “Pantagonist / Düalite: Şifa ve Zehir” serisinden bir seçki , 21-25 Şubat tarihlerinde, The Ritz Carlton Residences B Blok'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Art Show Galeriler Buluşması kapsamında, Merkur Galeri’de, solo katılımıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi metnini kaleme alan Derya Yücel, Batıbeki’nin yeni serisini şöyle yorumluyor.

“Kadın ve erkeğin toplumsal yaşamdaki yerini belirlemede uzun zaman etkili olan ataerkil ideoloji, mitolojik anlatılarda ve teolojik metinlerde kimi zaman örtülü kimi zaman aleni biçimde “Kadın” ı tüm günahların sorumlusu olarak işaret eder. Tüm bu hikayelerde ortaya çıkan “yılan” ise kadının suç ortağıdır. Kadının itaatkarsızlığını yılan, yılanın kötücüllüğünü kadın temsil eder. Tarih boyunca negatif motiflerle tanımlanan dişil enerji ve yılanın kaderi büyük ölçüde kesişir.

Mitolojide tanrıçalar hem saygı duyulan hem korkulan figürler olarak aktarılır. Özellikleri zıtlıklarla kavranır, yaratıcı güçlerine rağmen yıkıcı yanları da vardır. Yılanlarla betimlenen tanrıçaların, özellikle yaradılış mitlerinde, ilim ve ölümsüzlüğü temsil eden yılan sembolüne dair en önemli görünüşlerinden biri de ilahi bir gücün temsilcileri olmalarıdır. Genel olarak tek Tanrılı dinlerde kötü ruhların ve kötü gücün simgesi olarak tasvir edilen yılan, eski toplumlarda olumlu niteliklere sahip simgesel bir varlık olarak görülür.

Sanatsal üretimlerinde çağrışımcı düş gücü ile eleştirel-estetik bir perspektife sahip olan Batıbeki, resimleri ve farklı medyumlar kullandığı diğer eserlerini, mitik hikayelerin, toplumsal zihniyetin ve kültürel deneyimlerin ortak donanımları olarak yorumluyor. Bu görsel yorumlarda birer ikona dönüşen kadın ve yılan, nice sırları barındıran bir güç, sonsuzluğu aktaran bir rehber, şifa ve zehri aynı anda sunan dünyanın ve yaşamın kendisi olarak betimleniyor.

Kezban Arca Batıbeki’nin yakında kitabı da basılacak olan “P-antagonist” serisinde, merkezine aldığı kadın ve yılan figürleri, sanatçının iç dünyasıyla dış dünyaya ait gerçekler arasında bir köprü işlevi görüyor. Evrensel bilgiyi alıp kendi bakış açısıyla yeniden yorumlayan sanatçı, dünyanın bir temsili olan mitler, masallar ve efsanelerle yaratılmış olan bilinçaltı kayıtlarına imgeler aracılığıyla yeniden bakıyor.

24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek organizasyonunu üstlendiği Art Show kapsamında yer alacak sergi, Fulya The Ritz Carlton Residences B Blok’ta, 21-22-23 Şubat tarihlerinde saat 12-20:00, 24 Şubat’ta 11-20:00, 25 Şubat’ta 11-18:00 saatleri arasında Merkur Galeri Kat:1’ de izlenebilir.