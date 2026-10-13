Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak Nişantaşı'nda ortaya çıktı! Akbudak bazı influencer'lara göndermede bulundu

Kerimcan Durmaz'ın influencer ablası Serap Akbudak, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Bursa'da yaşadığını belirten influencer, "Bir ajansla görüşmeye geldim. Akşama döneceğim. Eşimin işi dolayısıyla Bursa'ya gittim. 15 yıldır oradayım" dedi. Kardeşine benzediğini söyleyen Akbudak, "Ondan yedi yaş büyüğüm. Gayet iyiyiz. O yoğun sürekli şehir dışında sahneleri var" diye konuştu. Durmaz'ın bazen sosyal medyada eleştirilmesine Akbudak, "Göz önünde olan herkes bunu mutlaka yaşıyor. Seveni kadar sevmeyeni de var" açıklamasını yaptı. Kendisine sunuculuk ve oyunculuk teklifleri geldiğini influencer, "En son görümce rolünde Kerimcan'ın klibinde oynamıştım. Ondan sonra söylendi" şeklinde konuştu.



KENDİLERİNİ OBJE OLARAK KULLANANLAR VAR

Sosyal medyaya 15 yaş sınırı gelmesine Akbudak, "Bence de bazı mecralar kısıtlanmalı... Instagram için söylemiyorum ama bence de belli platformlar tehlike... Bende çocuklarıma izletmiyorum" açıklamasını yaptı. Akbudak, "Influencer neye dikkat etmeli?" sorusuna, "Özendirmemekte çok değerli... Yaşamımızın içinde paylaşımlar yapıyoruz ama insanlar olduğu konumdan rahatsız olup, 'Ben neden öyle değilim?' dememeli... Benim anlatmak istediğim en iyi şeyi en uygununa bulmak. İnsanları yanlış yönlendirmeden devam ederlerse daha iyi olur" yanıtını verdi. Özel yaşantılarıyla eleştirilen bazı influencer için Akbudak, "Deşifre edenler oluyor... Kendilerini obje olarak kullananlar var. Özel yaşantılar ve çarpık ilişkiler kötü, ve tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.



KERİMCAN ÇOK İYİ DAYI...

Kerimcan Durmaz'ın çocuklarıyla arasının iyi olduğunu belirten influencer, "Kerimcan çok iyi dayı... Ne isterlerse anında ertesi gün kapıda oluyor. Oğlum 16 yaşında kızım 4.5 yaşında" dedi.