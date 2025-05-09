Keremcem, kazandığı ilk parayla bakın ne almış?

Şarkıcı Keremcem, mesleğinden kazandığı ilk parayla Bodrum’dan ev aldığını söyledi.



Esra Sönmezer’in YouTube kanalında yayınlanan ‘Pembe Pijama Karavanda’ programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Keremcem oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda sorulara içtenlikle cevap veren Keremcem, keyifli bir sohbete imza attı.

Esra Sönmezer’in sorularını yanıtlayan Keremcem, “Kazandığın ilk parayla ne aldın?” sorusuna “Bodrum’dan bir ev aldım” yanıtını verdi.

Aslen Muğla Milaslı olduğunu belirten Keremcem, “Kazandığım ilk parayla Bodrum’da bir ev aldım. O zamanlar alınıyordu. Ben ilk çıktığımda devamlı koşuşturuyordum. O dizeden o dizeye, o konserden o konsere. Tabii ki İlk kaşemde almadım. Kazandığım paralarla aldım. Ortakent Bitez’de evim.Ben zaten Milas doğumluyum. 20 senedir Bodrum’da yaşıyoruz, ailem orada. Onun için Bodrum benim için bir tatil beldesi değil” diye konuştu.