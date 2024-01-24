Keremcem ile sevgilisi Sena Seçen'den 'kıskançlık' açıklaması!

Keremcem, sevgilisi Sena Seçen ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. "Şarkılar teker teker geliyor" diyen Keremcem, "Uzun zaman olmuş dinleyiciyle buluşmayalı... İki konser yaptım, devamı gelecek. Nisanda albüm geliyor. 12 şarkı var. Pandemi dönemimde 30 şarkı yapmıştım. O dönem önce kötüydü, sonra üretime başladım. Sanat camiasında 20'nci senem, altıncı albüm geliyor. 14 Şubat'ta bir sürprizim olacak. İki sevilen şarkıyı birleştirdim. Bugüne kadar yapıldığını düşünmüyorum" dedi. Şarkıcı, sevgilisinin aynı zamanda stylisti olduğunu belirtti.

KENDİNE GÜVENEN KADINDA KISKANÇLIK OLMAZ

Madonna'nın New York'ta sahneye geç çıkması nedeniyle hayranlarının dava açmasına, "Tabii ki karşı dava açarlar. Türkiye'de üç saat geç çıksan bir şey olmaz. Ben hiç konserime geç çıkmadım" dedi. Sena Seçen, "Keremcem popüler biri... Kadın hayranlarının ilgisi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, "Hiç rahatsız olmuyorum. Aksine hoşuma gidiyor. Sonuçta hayranları. Mutlu oluyorum" yanıtını verirken Keremcem ise, "Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz. Karşılıklı güven var" dedi.

TÜR DEĞİL ŞARKININ İYİLİĞİ ÖNEMLİ...

Son dönemdeki şarkıları değerlendiren Keremcem, "Şarkıları iyi ya da kötü diye ayırıyorum. İyi şarkıysa dinleniyor. İyi şarkılar yapılıyor. Tür değil şarkının iyi olması önemli... Sözler değerliyse iş yapar. Rap, arabesk, pop ve rock diye ayırmak doğru değil" ifadelerini kullandı.