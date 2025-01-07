'Kendimi zorlayacak rolleri seviyorum'

Oyuncu, eşine AVM'den çiçek aldı. Şenocak, "Özel gün değil. Eşimin sevdiği çiçekler, içimden geldi" dedi. Projelerinden bahseden Şenocak, "Yeni menajerime geçtim. Konuşulan işler var. Setleri özledim. En kısa zamanda döneceğim. Biraz dinlenip, toparlandım. Şimdi yeni işlere..." diye konuştu.

Oyuncu, "Özellikle istediğiniz roller var mı?" sorusuna, "Hiç öyle şeyim yok. Ters köşe rolleri seviyorum. Kendini tekrarlayan değil; kendimi yenileyebileceğim, beni zorlayacak rolleri seviyorum" yanıtını verdi.